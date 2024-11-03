涉屯門區3竊案 內地漢落網

【本報訊】上月20日及26日，執法部門先後接獲屯門區兩名居民報案，指其寓所窗戶被硬物撬毀，屋內包括現金、手錶及珠寶首飾等財物被掠走，總值約135萬元。

掠財物共值近150萬 警員經調查後，相信賊黨在夜晚或凌晨時分，針對位處山邊、低密度住宅的低層單位犯案，賊人跨過屋苑圍欄，經觀察及踩線確定目標單位無人後便分工合作。首先有賊人在樓下或山邊把風，另有同黨沿外牆喉管爬上單位，以鐵筆或螺絲批撬毀窗戶，潛入屋內搜掠財物後再沿原路逃去。

執法部門根據情報分析及翻查閉路電視片段後，於上周四（10月31日）晚上展開反爆竊行動，在區內一屋苑附近發現一名形迹可疑男子。警員經搜查後，在該名男子的背囊內檢獲金器、現金及鑽石首飾等總值12萬元贓物，以及懷疑用於犯案的螺絲批及其他工具，相信該男子剛爆竊該屋苑一低層單位。警員經初步調查後，拘捕該名報稱無業的42歲內地男子，他已被暫控一項「爆竊」罪及一項「未能提供身份證明文件」罪，案件明日在屯門裁判法院提堂。