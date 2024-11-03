與私家車相撞 鐵騎夫婦男死女危殆

【本報訊】昨日上午11時許，一對六旬夫妻駕乘「綿羊仔」電單車，沿九龍灣宏照道南行，當駛至啟祥道交界，與一輛沿啟祥道西行而至的私家車相撞，姓陳（67歲）的鐵騎士與姓方（61歲）妻子倒地受傷，私家車的擋風玻璃及右側車身凹陷損毀。

救援人員接報趕至，陳男全身多處嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院搶救，惜至上午11時55分被證實死亡。方婦四肢受傷，送往伊利沙伯醫院治理後情況危殆。

疑有人衝紅燈肇禍 私家車姓許（42歲）男司機手部擦傷，由救護車送往聯合醫院治理。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕許男，他已被帶走扣查，初步不排除有人衝紅燈肇禍。

據悉，陳氏夫妻與一名攻讀大學的兒子，一家3口同住牛頭角上邨，夫妻均從事飲食業，且在同一集團任職。昨日適逢夫妻放假，因此駕乘電單車前往飲茶，詎料途中發生意外。陳男為家庭經濟支柱，有豐富駕駛經驗，開車一向「穩陣」，親友對其溘然離世俱悲痛萬分。