零售業寒冬 議員盼寬免差餉救亡

【本報訊】本港零售業自今年3月以來7連跌，有議員認為，香港零售業欠缺創新、沒性價比，又面臨租金、人工和物料價格都高企的挑戰，質疑去年9月有商戶因颱風和極端天氣而停業1日半，今年9月份的零售業總銷貨價值數據其實比公布的6.9%更差，又希望政府寬免差餉協助業界渡過難關。

租金人工物價高成死結 議員田北辰昨日出席一個電台節目時表示，本地零售業所面對結構性問題，過去持續多年的暢旺市道令業界不用創新，已生意滾滾來，但現在做零售生意既要品質高，又要價錢平，惟本港零售業卻面臨租金、人工和物價的「三高」情況。他指，內地租金較香港平許多，成本選擇下令不少港人北上消費。

他續指，兩年前不少人都估計通關在即，本地消費市道將回復至2017或2018年的境況，不惜付出較高租金簽訂長約，結果事與願違。田促請政府寬免差餉，認為政府寬減租金水平5%的差餉，並不過分，因為目前的差餉是按去年的租金水平來徵收的，去年的租金較今年高，所以現時繳交的差餉名義上是5%，實際上是6至7%。

政府提倡本港發展高端產業，田認為普羅大眾根本沒感覺，故不能忽略民生的經濟發展。他同意舉辦多一些盛事，對本地飲食和酒店業都有幫助，不過放煙花或無人機表演等免費盛事，旅客看完就走又不過夜，對消費市道有多大助益實在不無疑問。他又認為開放內地50個個人遊城市一周一行，會較深圳戶籍居民一簽多行的措施，能吸引更多的過夜旅客。