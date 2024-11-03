博物館節與眾同樂 非遺表演文化鑑賞

【本報訊】「香港博物館節2024」將於本月期間舉行，康文署轄下多間博物館及藝術空間將推出70多項各類精彩節目。昨日及今日（2日至3日）舉行的「繽Fun博物館嘉年華」為博物館節揭開序幕，有各種非遺項目進行開幕表演。

舞火龍今日尖沙咀現身 在本月的多個周末，多間博物館將分別舉行同樂日，包括上窰民俗文物館同樂日、「優Joy油栽@油街實現」同樂日、香港鐵路博物館同樂日及「非遺同樂日」等。

同樂日設有工作坊、展覽和不同活動可供公眾參加，以增加市民對傳統文化習俗的認識和對藝術的鑑賞。

一連兩日的繽Fun博物館嘉年華，以「中華文化」為焦點，昨日有非物質文化遺產項目「躍動醒獅」和再見木偶的表演；薄扶林村火龍會及薄扶林村街坊福利會亦於今日下午4時至6時，把舞火龍帶到尖沙咀，讓市民和遊客參與火龍巡遊，了解這項有上百年歷史的傳統項目。

除了日間展覽，亦有夜間活動。茶具文物館在兩個晚上會有「茶具文物館40周年派對」節目，於本月23日觀眾可以欣賞正門外牆的《茶煙‧輕颺》光影展和在草地舉行「藝韻樂音」音樂會，而本月24日除了欣賞光影展，還可以體驗館內的《四時庭園》互動裝置及參觀展覽。