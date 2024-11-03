三跑外勞疑遭剝削 談判和解

【本報訊】機場三跑項目一工程日前爆出有50名外勞被無故辭退、懷疑遭剝削事件，該事件目前已得到解決。香港建造業總工會昨表示，經9小時談判，勞資雙方已經和解。發展局指高度關注，政府絕不姑息剝削勞工權益事件，已成立跨部門專責小組處理相關事宜。

勞資協商9句鐘 經過工會及發展局介入後，勞資雙方在香港建造業錦上路工藝交流中心展開談判，經過9小時深入協商後，雙方取得共識並達成和解。香港建造業總工會指，事件有賴發展局、勞工處、機管局及主承建商的配合，令工友獲協助。而關於工人薪酬遭管理公司剋扣一事，工會指已報案處理。

受影響的外勞日前向工會求助，指與承判商簽訂了23個月的合約，但日前承判商以工作完成為由，宣布辭退外勞工人，工人不滿只工作了約10個月，又指薪酬亦遭剋扣。

發展局表示，輸入勞工與本地勞工同樣受香港勞工法例的保障，政府絕不姑息剝削勞工權益事件，已成立跨部門專責小組處理相關事宜。並指如發現有違規個案，該局毋須待其他部門完成起訴，會按情況作出行政處分，包括撤銷已批出的配額、暫停接受有關總承建商的新申請等。負責相關工程合約的政府部門亦會視乎違規的嚴重性採取行動，包括在有關工程的表現評核中反映承建商的違規行為，其表現將會影響未來中標的機會。