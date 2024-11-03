倡訂起始租金 分優次取締 劏房問題 議員促做好配套
【本報訊】本港劏房問題存在已久，全港有逾21.6萬人居住在約11萬個劏房單位，政府在《施政報告》提出取締劣質劏房。議員鄭泳舜表示，不期望短時間內能解決，但應先處理情況最差的一批劏房。另一議員田北辰擔心，劏房裝修後業主不願降租，應考慮制訂劏房起始租金。
鄭表示，處理劏房問題並非一兩年就能解決，除過渡性房屋和簡約公屋的5萬個單位之外，劏房租管和社區客廳都是希望能幫助到劏房戶。對於政府早前於施政報告提到的「簡樸房」條件，包括最小居住面積等都是基本住房條件。對於之後要如何執行，鄭則表示，不應忽略劏房戶需要，應視乎情況分階段進行。
憂變身「簡樸房」後或加租
對於「簡樸房」，田認為，政策實事求是，也有提到現時有約11萬劏房中六成有機會住上公屋，但其餘四成，即4.4萬劏房戶會因各種各樣的原因不能上公屋。田續說，政府估計的劣質劏房約佔總數的三成，而這些業主未必會在裝修後減租或者租金保持不變，除非政府有充足的房屋供應，否則劏房戶勢必要面臨租金上漲的壓力。他建議政府，若在未來的幾年內沒有信心能讓3萬至4萬劏房戶成功上公屋，就應考慮為劏房制訂起始租金。
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