倡訂起始租金 分優次取締 劏房問題 議員促做好配套

鄭表示，處理劏房問題並非一兩年就能解決，除過渡性房屋和簡約公屋的5萬個單位之外，劏房租管和社區客廳都是希望能幫助到劏房戶。對於政府早前於施政報告提到的「簡樸房」條件，包括最小居住面積等都是基本住房條件。對於之後要如何執行，鄭則表示，不應忽略劏房戶需要，應視乎情況分階段進行。

憂變身「簡樸房」後或加租

對於「簡樸房」，田認為，政策實事求是，也有提到現時有約11萬劏房中六成有機會住上公屋，但其餘四成，即4.4萬劏房戶會因各種各樣的原因不能上公屋。田續說，政府估計的劣質劏房約佔總數的三成，而這些業主未必會在裝修後減租或者租金保持不變，除非政府有充足的房屋供應，否則劏房戶勢必要面臨租金上漲的壓力。他建議政府，若在未來的幾年內沒有信心能讓3萬至4萬劏房戶成功上公屋，就應考慮為劏房制訂起始租金。