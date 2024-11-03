簽證獲桌球名將青睞 入境處稱港歡迎人才

當局稱稅制食物山水吸引外國人 桌球天王奧蘇里雲經優才計劃做「香港人」，成為政府「搶人才」計劃最受關注的一戰。被指「穿針引線」助奧蘇里雲來港的入境處處長郭俊峯昨表示，早前聽聞桌球圈朋友指奧蘇里雲有興趣來香港發展，遂向他推介簽證計劃。有傳女子網球員大坂直美亦鍾情香港，郭強調，香港非常歡迎世界各地和各行各業的優秀人才，只要符合申請資格即可。有官員則指，即使海外媒體有一些負面報道，但香港「有麝自然香」。

郭俊峯昨日出席一個節目談到撮合奧蘇里雲做香港人的經過及各種吸納人才計劃。首批高才通申請人由本月1日起開始申請續簽，郭俊峯表示，入境處會參考政府統計處和就業網站資訊、或徵詢專業機構意見，以評核申請人的薪酬是否達到市場水平的續簽條件，以防廉價勞工影響到本地人的就業機會。

優化綜合計分制 縮審批時間 至於當局優化優才計劃的綜合計分制，他指以問卷評核方式取代原有的逐項計分，做法相對簡單、透明，審批時間會加快。至於去年取消優才計劃配額後所接獲逾13萬宗申請，當中8萬宗仍然未處理，他指輸入優秀人才及專才諮詢委員會的任期，明年6月30號就屆滿，希望他們在任期屆滿之前，可以完全處理舊制度下的申請。

勞工及福利局局長孫玉菡昨亦表示，人才辦早前遠赴馬來西亞、新加坡、加拿大和英國等地，之後又會計劃去歐洲宣傳香港，冀可吸引人才來港發展。他說，對於海外生活的人，香港的稅制、食物、社會的方便程度都相當吸引，尤其是自然山水，香港只需十多至二十分鐘就可以從繁華鬧市進入寧靜鄉郊，不少外國人都覺得難以置信。奧蘇里雲申請移民香港消息，英國報章亦有報道。談到海外媒體對香港的負面評論，他指瑕不掩瑜、「有麝自然香」，最重要是做到成績。

打擊黑中介 需證明入息學歷 孫玉菡又指，當局已啟動更新人才清單的工作，今個月之內就會正式對外公布人力資源推算的結果。對於高才通A類申請的首次簽證由原來的兩年延長至3年，他透露，當局的第一輪追蹤調查發現，A類人士找到工作的比例最高，當中有四分一人自己開設公司。對於外界對「黑中介」的關注，他指入境處會嚴打的同時，當局亦會對A類申請加緊注視，有關收入不能隨便說了算，需有稅單證明，學歷方面亦要有相關院校的佐證。