澳門消息：墮公檢法騙局 內地女失逾43萬

【本報綜合報道】一名在澳門居住的內地女子墮「公檢法」騙局，損失逾43萬元。事主在今年9月7日下午接獲來電，一名操廣東話的男子自稱是一間電訊公司駐澳門員工，訛稱事主在內地登記的手機號碼發放大量詐騙訊息，須停用相關手機號碼，立即報案。事主信以為真，對方立即將電話轉駁至自稱「上海市公安局人員」的人士接聽，要求事主親赴「上海市公安局」接受調查。

分3次轉帳「擔保金」 事主表示未能親赴上海，對方隨即要求她下載一個手機通訊軟件接受視像對話，且每日要報告行蹤，將案件保密。稍後，對方將電話轉接至自稱「檢察官」的人士接聽，與事主多次商議，指出9月中旬可協助事主辦理「取保候審」，但因案情嚴重，須盡快繳付39.2萬元人民幣「擔保金」。

事主不虞有詐，四處籌集「擔保金」，於9月25日，先後透過內地的銀行帳戶分兩筆款項轉帳到指定的香港銀行帳戶，一筆為35.4萬元，另一筆為1.1萬元。至9月27日，事主再透過澳門的銀行帳戶轉帳一筆6.57萬元到指定的香港銀行帳戶。直至上周四（10月31日），事主瀏覽網上防詐騙宣傳訊息，才發現自己受騙。當晚10時報案追究，報稱合共損失43.07萬元。