資料外洩趨升 首9個月155宗 私隱署倡修例設強制通報

【本報訊】私隱專員公署在今年首9個月收到155宗資料外洩事故報告，預計全年外洩事故有上升趨勢。公署透露，正跟進一宗境外懷疑違法個案，但沒有披露詳情。談到如何加強保護資料一事，公署建議本港修訂《私隱條例》，引入資料外洩事故強制通報機制，除可監管資料的使用者，也建議直接規管資料的處理者。

私隱專員公署私隱專員鍾麗玲表示，今年首9個月，涉及非牟利機構與學校的資料外洩個案有61宗，較前年上升約150%。公署建議修訂《私隱條例》，引入資料外洩事故強制通報機制。罰則方面，本港針對資料外洩的罰則已經維持28年，公署認為有需要審視，並應研究引入行政罰款機制，惟商界會擔憂加重負擔，公署會就此慎重考慮。

在打擊起底方面，鍾麗玲指，公署已處理逾3,200宗個案，先後向47個網絡平台發出過2,000份停止披露通知，遵從率超過96%，有關平台已移除逾3.3萬條起底資訊。公署指，現時正跟進一宗在其他司法轄區的懷疑違法個案，詳情不便透露。

社交平台預設默許收集資訊欠妥 另外，公署日前聯同全球15個私隱或資料保障機構發表聯合聲明，關注社媒平台的數據擷取及私隱保障問題，並向業界提供進一步指引。鍾稱，社交平台用「預設默許」形式收集資料並不適當，應讓用戶直接選擇是否同意。至於人工智能數據擷取方面，鍾麗玲指，是否要立法規管公署將持觀望態度，要檢視其他地方推出法律的後續影響，是否會影響人工智能的發展。