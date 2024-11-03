電騙案上門呃保釋金 14歲南亞裔收款就擒

3事主救子心切 共繳逾55萬 今年10月杪，港島西區執法部門分別接獲3名老婦報案，她們俱稱早前接獲「猜猜我是誰」的騙徒來電，訛稱是其兒子的代表律師，指其兒子因涉案被捕並需現金保釋，並安排同黨收款。3名事主因救子心切，合共繳交約55萬現金。警員經追查後，於上周五在上水區拘捕一名南亞裔中學生，有人報稱收取逾千元報酬犯案，惟至今卻分文未收。執法部門正追查失款去向及追緝在逃人士。

上月24至28日，港島西區警員分別接獲3名墮入「猜猜我是誰」電話騙案的女受害人（75至84歲）報案，她們表示早前接獲來歷不明的電話，對方聲稱是其兒子的代表律師，並表示其兒子因涉及刑事案件而被扣留調查，並需要大筆現金用作保釋，並會安排同黨登門收錢。3名受害人因救子心切，其後分別在住所附近與一名男子見面，並且合共繳交約55.4萬元現金。

警員經追查後，於上周一起展開代號「穿雲」的打擊詐騙及洗黑錢行動，經透過分析閉路電視錄影片段，鎖定一名懷疑負責收款的男子。至上周五，警員掩至上水區，以涉嫌「以欺騙手段取得他人財產」，拘捕一名懷疑涉案的14歲南亞裔少年，並把他帶走扣留調查。

疑犯稱被利誘 仍未取酬 初步調查顯示，涉案少年犯案時戴鴨舌帽、口罩、穿長䄂衫及長褲等衣着隱藏行蹤，並於收款後轉乘不同交通工具，藉此逃避執法部門的偵查。被捕少年報稱是中學生，被人以逾千元報酬利誘犯案，惟至今卻未曾收取有關款項。執法部門正調查他有否涉及其他案件，並追查案中失款去向及其他涉案人士。