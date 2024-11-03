醫健：伶牙俐齒：昨日恐龍，今天人類

赤洲島上發現恐龍化石，大家都盼望考古學家能夠發掘出更加多化石寶藏。除了恐龍，當時自然界還有其他生物，既然找到恐龍化石，縱使千難萬難，能夠發現其他化石也許不是天方夜譚。

化石是保存在岩石中的遠古有機生命遺體、遺物或當年活動的痕迹，最常見的是骨骼、牙齒和貝殼類。遺體或是生活過程留下來的活動痕迹 （如爬痕），能被當時的泥沙快速地掩埋起來，逃過被覓食或受環境風化而腐爛的命運。時光只帶走生命，留下的軀殼當中，有機質分解殆盡，堅硬的部分如外殼、骨骼、枝葉等與包圍在周圍的沉積物一起經過石化變成了石頭，而原來的形態、結構依然保留着，幾萬甚至幾億個春夏秋冬以後，歷盡千古而成化石。

牙齒可反映身體狀況 關於恐龍化石，除了恐龍骨，還有恐龍蛋，甚至我最感興趣的恐龍牙。牙齒是身體最堅硬的結構，也是最有可能較完整地保留下來而成為化石。假如我們將牙齒解剖，在橫切面上能夠找到一圈圈的成長特徵，有點像樹幹中的年輪（annual rings）一樣。這些牙齒年輪記載着牙齒形成時候的生理環境，亦能某程度上反映當時身體的健康狀況。例如嬰兒時候不幸罹患惡疾，當時適逢深藏於牙床骨裏的恒齒正值發育時期，包括齒冠上琺瑯質的發展階段，好幾年後出牙可能會看發現這些恒齒表面有些斑紋。或恒齒發育時服食四環素（tetracycline），身體攝取了藥物中一些成分，後來會在新長出來的恒齒呈現灰色。因為牙齒的發育於身體左右兩邊大致上是同步的，所以常出現基本相同或對稱的斑紋和不正常顏色，如照鏡一樣，美醜與共。

形成化石的第一個條件為時間，在地質時間一萬年以上地層內所發現的遺骸才能稱得上為「化石」！通過研究化石，包括上文簡單解釋過的牙齒解剖，理論上可以大膽地推算當時的自然環境，猜想自然環境對身體發育的影響，估計生物存活下來與自然界各種變化的關係，甚至構想絕種的前因後果。

數以億年前，曾經橫行地球的恐龍最終也逃不過絕種的命運，《侏羅紀公園》只是荷里活電影特技效果，消失了就是永別了。歲月長河，直立人 （homo sapiens） 從洞穴走到了人工智能時代，今天人類能否從研究恐龍化石，無論是透過骨頭抑或牙齒化石，當中獲得更多的科學實證，總結各方面的經驗和智慧，除了高唱「恐龍經濟」，也更積極地去反思我們都有份破壞地球生態和近年引發更頻密的自然災害等問題，使人類不至於變成讓億萬年後的另一種高等生命發掘出來的「恐龍」？

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶