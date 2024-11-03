幼童缺睡 升小學增患過度活躍症

【本報訊】香港以至全球的兒童睡眠情況令人擔憂，醫學期刊《刺針精神醫學》首次在亞洲成立ADHD關注工作組。港大醫學院研究團隊表示，若幼兒期睡眠嚴重不足，或會增加小學時期患上專注力不足或過度活躍症（ADHD）的風險。

3至6歲每天應瞓12小時 港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系教授葉柏強表示，香港以至全球的兒童睡眠情況令人感到擔憂，因為睡眠不足會加速病發及讓症狀變得嚴重。他續指，3至6歲的兒童每天應該睡11到12個小時，如果幼兒時期嚴重睡眠不足，只睡8小時或更少，在小學階段中每100個孩子大約有15至16人有患ADHD的風險或症狀。若睡眠充足，患病風險會下降至百分之一。

葉柏強還指，過去15年，ADHD情況及用藥比例在持續上升，而這也會與兒童被虐待有關，及早治療能減少兒童再被虐待。另外，調查發現全球至少有2.5%的人患ADHD，本港可能有約10萬人，成年人如有ADHD則死亡風險較高。

ADHD工作組表示，將研究未來3年如何應對亞洲地區ADHD兒童和家庭日趨增長的醫療需求，以加強全球ADHD治療和預防工作，特別針對亞洲地區所面臨的挑戰，並從技術、學術和資源上提供支持，為ADHD孩子提供更有效的預防和治療方案。