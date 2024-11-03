灣仔海濱水上競技 200人參與

【本報訊】由香港遊樂場協會主辦的「水上活動競技日2024」昨在灣仔海濱舉行，超過200位學生及市民參與比賽，另有樂智協會會員投入活動，展示智障人士的運動潛能，推動傷健共融。主辦機構表示，未來會繼續在全港不同地區的學校和社區，舉辦獨木舟、立划板和平板賽艇三種水上運動體驗，為不同階層的市民提供參與水上活動的機會。

次階段服務對象降至6歲 「水上活動競技日2024」包括上午的校際賽事及下午的個人和家庭競賽，項目包括校際4×300米獨木舟繞標接力賽、校際男/女子獨木舟/立划板100米衝刺賽等。今年亦新增獨木舟展能300米繞標項目，邀請樂智協會派員參加。此外，主辦機構今日會在灣仔海濱舉辦水上活動體驗，體驗項目包括水上充氣障礙賽、雙人獨木舟定向、直立板瑜伽或普拉提、大型直立板水槍大戰等，加深大眾對水上活動的興趣。

「水上活動競技日2024」是賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃的活動之一，有關計劃透過在全港不同地區的學校和社區，舉辦獨木舟、立划板和平板賽艇3種水上運動體驗，為不同階層的市民提供參與水上活動的機會。主辦機構稱，有關計劃自2018年起，已有逾8萬人次接觸水上活動。有關計劃步入第二階段，服務對象會降低至6歲，並加入「STEM運動體驗」，例如VR划艇訓練，旨在讓公眾從小接觸水上運動，提升陸上體驗的訓練效果。