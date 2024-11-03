第25郊園開幕 紅花嶺遠足挑戰啟動

【本報訊】香港第25個郊野公園「紅花嶺郊野公園」昨日開幕，並啟動「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰。環境及生態局表示，蓮麻坑鉛礦洞預計今年底完成活化並向公眾開放，同時公園還會逐步有更多的遠足徑及各類設施。

紅花嶺郊野公園面積約530公頃，北與梧桐山風景區相連，南接八仙嶺郊野公園，地勢起伏。在紅花嶺曾記錄過約60種鳥類、100種蝴蝶以及30種哺乳類動物。紅花嶺的一大特色便是蓮麻坑鉛礦洞，礦洞荒廢後這裏便逐漸成為蝙蝠的棲息地。

紅花嶺梧桐山一脈相連 環境及生態局局長謝展寰稱，紅花嶺地理位置和梧桐山一脈相連，形成了連接兩地的生態廊道，象徵兩地的生態融合。同時，漁護署推出的「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰也於昨日啟動。

此外，漁護署目前正在逐步設定更多遠足路徑網及觀景點等康樂設施，即將完成活化的蓮麻坑鉛礦洞有助大眾了解工業採礦歷史和洞內的蝙蝠生態。年內將在北部都會區設立三寶樹濕地保育公園，面積將是濕地公園的5倍，可提升后海灣的生物多樣性。