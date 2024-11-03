暑期遊日顯消費力 70萬港人豪使85億

大灣區航空拓新線積極 旅客得益 港人熱衷往日本旅遊，單是今年7至9月，就有近70萬香港旅客赴日遊，在當地狂使近85.2億元港幣（折合日圓1,677億元），較去年同期升27%，平均每名港人在當地花費約1.2萬元。需求殷切下，本港航空公司亦開闢日本新航線，大灣區航空便於今年接連推出日本米子、德島、仙台新航線，認為當地的自然景觀對港人有一定吸引力。

日本觀光局於上月發表旅遊統計，9月份訪日外國旅客有287萬，其中有17萬人為香港人，較疫情前2019年的9月升9.2%，創同期新高，在各地區中排第5名。即使9月份受到颱風影響，不少日本對外航班被取消，但香港旅客赴當地仍較去年同期增加12.6%。而暑假的7月份更有27.9萬港人到訪日本，打破單月最高紀錄。

米子航線 自然景觀新體驗 去年最多香港旅客到訪的地方依次為東京、沖繩、大阪，但一些特色地區亦漸受關注，大灣區航空今年接連推出日本米子、德島、仙台新航線，日前米子航線首航，大灣區航空行政總裁吳秀蘭於當地接受訪問時表示，米子位於鳥取縣，雖非旅遊熱點，但因交通不便、一般旅客較難去到，由大阪出發也要3個多小時車程。惟當地的自然景觀對大城市居民有吸引力，預料新航線可為港人提供旅遊新選擇，潛力很高，故由籌組新航線到將之變成定期航點，破紀錄地於兩個月內完成。

鳥取縣推介「日本一」星空 出席同一活動的鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一就指，2019年曾有20萬外國旅客到訪當地，惟疫情後旅客有減少，去年約有9,000港人到訪鳥取縣，希望有定期航點後人數能翻倍。他推介當地的自然風景，除了當地著名的大山，夜晚亦可觀賞多次獲選為「日本一」的星空。米子機場、市中心有提供租車服務，方便港人自駕遊，也可以選擇觀光的士服務，每輛車3小時的租金只需4,000日圓（約204港元）。記者伍萬庭