5年來倍增 逾700套天眼進駐各屋邨

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，公共屋邨安裝閉路電視，有機會侵犯個人私隱，坦言「如果閉路電視拍到屋內嘅生活情況就唔好啦」，他稱在屋邨安裝天眼系統，「主要都想拍到邊個住戶高空擲物」，但都要確保市民的私隱得到保障，務求在高空擲物問題和個人私隱之間取得平衡。另外，房署亦針對高空擲物事宜，在屋邨管理扣分制加強措施，多項違規行為增加扣分，其中有兩項是與高空擲物有關，根據嚴重程度分為「高空拋物破壞環境衞生的物件」扣7分及「高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件」扣15分，若拋擲可造成嚴重危險或人身傷害的物件，將會被終止租約，而租戶在兩年內若扣滿16分，需遷出單位。