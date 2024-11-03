墮物報案 3年逾1800宗 倘致人命傷亡 可檢控謀殺

【本報訊】除了公屋有高空擲物危機外，執法部門在2021年至2024年7月間，亦接獲1,830宗高空墮物報案，造成287人受傷。今年首7個月，已有285宗有關案件宗數，48人因此受傷。本港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B（2）條，如高空擲物引致其他人死亡，可能被控謀殺或誤殺罪，最高可處終身監禁。不過，高空擲物搜證不易，有苦主在旺角鬧市險遭玻璃樽擲中，但執法部門接報了解，亦無法肯定玻璃樽從何而來。

上月旺角天降玻璃樽生險象

上月旺角鬧市便有高空擲玻璃樽事件，險擊中在場欣賞街頭音樂表演的觀眾。一名男子報案指他與朋友在港鐵旺角站E1出入口、雅蘭中心對開空地作街頭表演，忽有一隻容量為500毫升的玻璃樽從天而降，飛落行人路後粉碎，幸好玻璃碎片未有濺中途人。在場人士報案求助，執法人員圍封現場調查，經搜索一番後，未能確定玻璃從何處墮下，案件列「高空擲物」處理。有事主在社交平台發文講述高空擲物事件，當時亦有玻璃樽從高空擲下，自己身邊全是玻璃碎，「真係唔知會唔會下次掉鏹水」。