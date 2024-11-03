獨家報道 高空擲物3年450宗 屋邨殺機重重

葵青重災投訴沉大海 樽椅鋁角亂掟一通 高空擲物是公共屋邨多年來揮之不去的危機，近年房屋署先後引入記分制、天眼等方法，過去3年亦向逾450宗違規個案作扣分懲處，但高空擲物從未消失，葵青區內多個屋邨更是重災區，公屋平台不時「砰」聲大作，有葵盛東邨居住低層的居民指，平台常見玻璃樽、衣架從高空墮下，連櫈都被人從高空掟下「真係好恐怖」！居民被嚇壞，清潔工則被忙壞，一星期最少要清潔一次平台，工作時還要擔心人身安全。執法部門過去3年亦接獲近2,000宗高空擲物案件，但相關案件每每因為搜證不易、兇嫌難尋而無法緝兇。地區人士直斥「高空擲物會導致傷亡，（危險）其實等同殺人、謀殺！」要求房署及當局研究新招，正視危險，保障居民及工作人員安全。

低層戶受困擾 嘆元兇難尋 葵盛東邨有兩個高空擲物黑點，本報記者日前到上址觀察，發現管理處在大堂貼出告示，提醒住客切勿高空擲物。居於盛富樓低層的住客陳女士表示，多年來深受高空擲物困擾，家中的窗一向緊閉，問及樓上高空擲物的情況，她指，通常在傍晚約6至7時，這個時間她經常在煮食，平台不時傳來東西撞擊地下的聲響，她曾於平台看見玻璃瓶、衣架，甚至椅子等，「當時好大聲，真係好恐怖」，她曾就類似情況作出投訴，惜一直未能找出元兇，慨嘆「根本睇唔到邊一層扔落嚟，唔會搵到係邊一戶、邊一個人，呢20年嚟惟有忍。」

她希望當局可以在大廈安裝閉路電視，「咁樣先可以起到一個警戒，但如果真係裝，又會被人投訴呢個係私隱，所以都存在矛盾。」

葵涌邨亦有高空擲物情況，葵青區議員郭慧敏的辦事處設於葵涌邨曉葵樓地下，憶述邨內的高空擲物情況時，她指今年5月23日近中午，辦事處對出約3米處，有一條長約35厘米的鋁角忽然墮地，鋁角雖不重，但十分鋒利，加上高空墮下的衝力，若有人被插中實在不堪設想，「若擊中居民頭部……諗吓都不安」，她續說「呢度好多居民行，非常擔心大家安全」。她隨後立即報案處理，執法人員和屋苑管理處到場，並圍封高空擲物範圍，並提醒居民走進有簷篷的地方。

清潔平台無遮擋 工人膽顫 屋邨清潔工對高控擲物最頭疼。在葵盛東邨工作逾20年的清潔工人好姐（化名）指，在盛豐樓有單位每日從高空拋下各類垃圾，「家居垃圾、食物、盒子、廁紙」，她又指高空擲物狂無公德心，「一星期內就要去清理平台垃圾」，坦言與管理處反映過，但對方沒有任何行動，慨嘆「平台出現咩垃圾都要去掃」。

「高空擲物會導致傷亡，其實同殺人、謀殺係對等！」葵青區議員伍志華直指，現時的扣分罰則未具阻嚇性，租戶每兩年就擁有一至兩次高空擲物的「機會」，至今尚未有居民因高空擲物扣分而被趕出單位。他又認為犯事者拋物件出窗後，房屋署都會派保安人員巡查樓層，認為會令犯事者更加謹慎，並在特定時間故意避開監控，坦言若找出犯事者可即時驅逐出單位，或者暫停其租約一個月讓其得到教訓，並促房署從嚴處理及加強教育，讓居民明白高空擲物後果的嚴重性。

房屋署發言人指，於2021、2022及2023年分別錄得166宗、136宗及156宗因高空擲物而被扣分的個案；至於被發出遷出通知書的個案，同期每年各有兩宗。房委會除加強宣傳及教育外，屋邨辦事處會在懷疑黑點加派保安員巡邏，以及引用新科技，例如安裝「便攜式高空擲物監察系統」持續監察情況，直至有所改善為止。

掟雜物落街 利安邨內擒人 在馬鞍山，執法部門近日接獲區內報案，指有人連日於利安邨蓄意將大量雜物從高處拋出大廈外，對途人構成生命威脅。經過深入調查後，警員於前晚（1日）於利安邨內，以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕一名姓王（34歲）本地男子，他已獲准保釋候查，須於11月中旬報到。記者余思嵐