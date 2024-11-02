龍七公：金磚明刀明槍 美國新主頭疼

美國總統選舉幾天後便揭曉，各方都在屏息靜候結果。最關心美國政局變化的，首選應是俄烏雙方與歐洲塘邊鶴，然後是中東國家。中國當然也關心，但無論美國由誰掌政，中美關係都只是不好、很不好之分。何況早前的金磚國家峰會，與會國達成「攜手去美元、籌建新體系」的共識，白宮新主對中國與俄羅斯的敵意勢必更深。

早前舉行的金磚峰會，與會者除了核心成員國外，還有今年1月起加入的新成員。參加會議的國家有33個，當中不少是準備攀上金磚列車的經濟體。金磚峰會過去舉行了15次，但這次會議的結果卻讓整個世界被震動，與會國透過《喀山宣言》向世界與美國開炮，他們既鼓勵且歡迎金磚國家同貿易夥伴在金融交易時使用本幣，還高調授權金磚國家的財長和央行行長們，繼續研究本幣合作、支付工具和體系，這不是說說玩玩，而是要求財長們在下屆金磚主席國任期內提交報告。

全力發展新支付體系 不願被美國剝削與遭美國制裁的國家一直在尋求新出路，尤其是俄烏戰爭打響後被美國制裁而不能使用SWIFT系統的俄羅斯，因此，金磚峰會達成的共識，說穿了是俄羅斯策劃兼抬轎、中國上花轎且指揮前方在哪裏的安排。金磚大國領導各自的盟友小弟全力發展新支付體系，這就是本屆峰會最大的政治成就。

金磚國家今次如此高調，固然與主辦方俄羅斯有關，也與當年被以「新經濟體」歸類集結的金磚五國（如今已擴容）已成長為一股不弱的勢力有關，下面的小統計就是證明。金磚國家人口佔全球約45%，面積佔世界約35%，對世界經濟增長的貢獻更展現了金磚之名名副其實，貢獻率超過50%。不要忘記，上述成果來自現時的成員國，而未來金磚國家還會不斷擴容，經濟實力的增長可能呈幾何式爆升。

正如金磚峰會的自信宣示，金磚國已成為超歐盟、超G7的龐大經濟體，有足夠能力與G20叫板。毋庸置疑，一旦金磚經濟體推出支付體系，即使這個新體系不能立即成長為世界前列的交易系統，都會大大分薄美元支付的佔有率，截殺美元戰已經打響了。

這個工程的推手是俄羅斯，但有能力主持體系，並有經濟實力讓支付體系成為現實，且是眾多國家依仗的靠山，卻只有中國。《喀山宣言》是奠定新體系的基石，正如俄國所說，新跨境支付體系能改變以美元為主的支付體系的老問題：效率低、成本高、普及性不足、政治操弄過猶不及，很多國家對美元及美國的不信任與日俱增。

國際貨幣基金組織（IMF）也是另一焦點。金磚新體系要求轄下國家的財長研究新系統，出席峰會的各國領袖趁機大批美西方經濟體一直力撐的IMF，對IMF的怨言不少，包括批評其表現失敗、製造不公。

金磚會議的落幕，其實是世界新秩序的揭幕。