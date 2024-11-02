撥亂反正：三次大戰 還未成形

昨日談到，北韓派兵支援俄羅斯，被視為第三次世界大戰的開端。之前俄烏戰事及以巴、以黎衝突，戰況雖然激烈，傷亡雖然慘重，但都是區內個別國家相互之間進行的區域性戰爭，其他區外國家頂多只是提供武器及政治、財政上的支援。北韓援俄則是直接派兵參戰，跨越了亞洲和歐洲的地理分界線。而且北韓在烏克蘭並無直接利益，援俄純粹是基於與俄國的軍事同盟關係，酷似二戰時盟國及軸心國的模式。

美國摩根大通行政總裁戴蒙日前出席一項國際金融活動時就警告，第三次世界大戰其實已經開打，多個國家正在地面協同作戰，繼而引發的核擴散危機，是人類至今面臨的最大風險，遠比當前的經濟問題以至氣候變化威脅更大。他指稱俄羅斯、中國、北韓和伊朗等美國的競爭對手，顯然在談論如何摧毀美國及盟友在二戰後建立的體系，後者需要切實思考如何應對。據報戴蒙為民主黨人，其思維看來相當切合拜登及賀錦麗等民主黨領袖，因而有傳他是候任財政部長的潛在人選之一，接替現年已78歲的現任財長耶倫。但事實是否如此呢？

與當年妄想一統整個歐洲和亞洲的納粹德國及日本帝國不同，被戴蒙點名的俄、中、朝、伊，起碼暫時看來都無意挑起區域或世界大戰。俄國侵烏主要是阻止北約東擴，維護自身的安全和利益及總統普京的「沙皇」地位。中國雖然希望收回台灣和平定南海，但相對而言國內的政治穩定和經濟發展更為重要。北韓近年劍拔弩張其實也是為了自保，侵略對象最多只有南韓，今次出兵援俄一是為了練兵，二是為了討好普京以換取俄方支持。伊朗新政府的忍讓求和態度就更為明顯，對盟友的援助及對以色列的反擊都是點到即止。