自成一家：伊朗為何軟弱還擊

以巴衝突已經發生一年多，不管你認不認同哈馬斯的政治理念，都不得不佩服其成員頑強抵抗以色列軍隊的堅毅意志。相反，一向以強硬反以形象自居的伊朗，多次遭受以軍狙擊後一直軟弱還擊，受到各方質疑甚至嘲笑。

例如今年4月1日以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館，公然侵犯伊朗主權，並造成包括伊朗伊斯蘭革命衞隊高級指揮官在內的多人死亡。時隔10多天，伊朗才姍姍來遲向以色列發動空襲報復，但在行動前又私下通知鄰國，變相提醒以色列做好準備，成功攔截了大部分導彈。較早前以色列對伊朗的代理人發動襲擊，先後擊斃哈馬斯一把手辛瓦爾和黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉。伊朗身為中東反以陣營的龍頭大哥，於是在10月初向以色列本土發動有史以來最大規模的襲擊，可是逾200枚導彈大部分被以軍攔截，無法給以色列帶來嚴重的傷害，其背後也是因為伊朗放軟了手腳。

種種迹象顯示，伊朗政府根本就想息事寧人，無意與以色列爆發全面戰爭。伊朗當局深知過去幾年西方的制裁已嚴重影響伊朗經濟，一旦爆發戰爭，將給伊朗帶來更大的損失。所以日前以色列對伊朗進行報復行動，沒有打擊伊朗的核設施和石油設施，伊朗也相對地低調回應，眼下和以色列你打我一拳、我踢你一腳，只是在演一場戲，不希望被全世界看到自己軟弱。

伊朗保持克制，不願與以色列撕破臉，可為自己爭取更多時間和空間，是理性的抉擇。中東戰事不升溫，對全世界來說也是好事。但伊朗在關鍵時候接二連三的軟弱，客觀上讓周邊盟友大失所望，對伊朗的信任度大降，甚至質疑伊朗外強中乾。不難想像，伊朗在中東地區的影響力正在急遽下滑。