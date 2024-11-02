冰鑑春秋：颱風假其實不是假

颱風造成全台災情，北北基桃第二天決定不放假，結果由於滿地樹枝、招牌等雜物造成嚴重塞車，上班族紛紛抱怨為何不再放一天讓大家清理家園？與此同時，也有媒體人大聲疾呼，全世界只有台灣才放颱風假，認為違反世界潮流，根本不該放颱風假，引起正反兩派唇槍舌劍。

實際上，只有台灣放颱風假的資訊是錯誤的，以周邊地區來說，日本一般是由公司自行決定是否放假，但公司的標準通常是根據大眾運輸系統是否停駛而定，所以一樣會有颱風假。大陸颱風放假規定是除了達到紅色警戒標準，6小時內的平均風力必須要達12級以上，比台灣嚴格許多。香港著名的8號風球就是颱風假的代名詞，只是香港地域相對較小，颱風假往往只有半天，剩下半天還得繼續上班上課。

但很多人不知道的是，嚴格說起來，颱風假其實不是假，本意是為了降低災害風險，實際上是政府整體防災的一環。試想，當颱風來襲時，狂風驟雨中招牌樹枝齊飛，大街上卻車水馬龍，會造成多大的生命財產損失？會讓醫療救災體系增加多少負擔？所以從另一個角度來說，當災害風險達到一定標準時，除了特殊工作人員，停留在安全室內或轉移至收容中心，都是為了降低整體社會成本的國民應盡義務。

當然一般民眾不會這樣想，而是把放颱風假當作生活中的小確幸，經常可看到民眾只要預期會放颱風假，就先預定KTV包廂狂歡。但也有經濟條件不佳的民眾，抱怨颱風假讓他們的收入減少。

至於政治人物，「颱風政治學」向來是台灣政客的必考題，當年賴清德就是靠着堅決不放假，結果台南真的無風無雨，而獲得「賴神」的封號，只是當他下次猜錯時，就又由神變鬼罷了。