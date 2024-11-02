橫眉冷看：港人移英 英人移港

不少香港人移民英國，但近日也有世界知名的英國人反其道而行，透過「優才計劃」，取得香港人的身份。桌球界的殿堂級人物奧蘇里雲剛宣布移民香港，他更說：「想擁有美好的生活，一定要來香港。」

自從2019年反修例風波之後，在很多「黃絲」口中，香港今非昔比，政治、經濟的情況都不如人，儼然是一副「走得快，好世界」的模樣，更有親友逕直跟我說：「你留在香港，是一個危險的選擇。」但若然香港如此危險，為何桌球界的「一哥」又會自投羅網，要移民到這個危亂之邦？

香港桌球總會的負責人接受訪問，說奧蘇里雲移居香港，絕非臨時作興，早在2022年訪港期間，他已有此打算。該負責人還說，他接觸的外國球手，很多都十分喜歡香港，奧蘇里雲只是帶了個頭，恐怕往後會有更多知名的運動員移居此地。

世界永遠在變，昔日香港的部分優點可能已經改變，但那又如何，世界其他地方不也在變？筆者求學時期，對英國並不陌生，甚至可以說是頗為熟悉，但今昔對比，當日英倫的好些優點，亦已不復存在，而且變壞速度之快，更是讓人吃驚。

所謂「沒比較就沒傷害」，跟多姿多采的香港相比，移居英國的生活，簡直可以說是悶出鳥來。筆者身邊有不少朋友移民英國，偶爾見到他們在社交平台分享居英的生活，大多也是平平淡淡，年約70歲的友人，很多是整天窩在家中，今天在花園修剪植物，明天也是修剪植物，後天可能亦復如是，生命一天一天，就在沉悶中流逝。我不敢像奧蘇里雲所說，要有美好的生活，就一定要移居香港，只是香港人必須明白，英國的生活，絕不是如你想像般美好。