筆下風雲：無法打沉中國電動車

歐盟作為美國的附庸，為美國利益服務自是不足為奇。歐盟宣布，正向中國製電動車徵收最高35.3%額外關稅，為期5年，引發北京強烈不滿。歐盟的藉口是中國政府補貼中國車企，造成不公平競爭，但明眼人都知，歐盟此舉主要是緊隨美國反華旨意。

問題是，徵收高關稅是否就能遏制中國車企繼續擴張？從美國對華發起貿易戰已可知，這是傷敵一千、自損八百之舉，發展到現在，甚至是傷敵八百、自損一千。君不見，中國今年6月的貿易順差升至990.5億美元，創有紀錄以來最高，期內中國對美國貿易順差更達317.8億美元。

再看今次美國大選，幾乎所有競選物資都是中國製造。特朗普早前戴着繡有「讓美國再次偉大」的紅色帽子造勢，結果被踢爆又是中國製造。明乎此，西方國家根本不能沒有中國。歐盟對中國電動車開刀，短期內或會對中國車企造成滋擾，但真正受傷的是歐洲消費者。原因無他，錢字作怪。中國電動車的價格和品質，相對特斯拉以至其他歐洲車存在極大優勢，歐盟對中國電動車徵收關稅，加幅必然轉嫁消費者，而且加稅後在價格上依然佔優，不會貴得過歐洲車或美國車，到頭來不是苦了消費者是甚麼？

更何況，歐盟27個成員國之中，僅獲10國贊成加徵關稅，5國反對，12國棄權，德國和匈牙利更是強烈反對。中國隨即對原產於歐盟的進口白蘭地，以保證金形式實施臨時反傾銷措施，比率為30.6%至39%，投贊成票的法國首當其衝，皆因法國白蘭地的產量佔最多。而這僅是開端，中國還有許多反擊手段。看看跟美歐走近的澳洲，不管如何口硬，還是要求中國免除龍蝦入口禁令，已是明顯例子。