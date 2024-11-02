疑泊岸收唔切油 渡輪撞中環碼頭

搖骰盅前仆後仰 34人傷 翠華船務一艘接載逾百工人的渡輪，昨早在中環碼頭泊岸期間，渡輪懷疑失控猛撼碼頭石壆，船身劇烈搖晃下導致船上多人跌倒，34人分別頭、嘴及臉部受傷需送院治理，其中一人傷勢嚴重。有乘客形容渡輪泊岸時速度頗快，懷疑沒有減速肇禍。海事處已要求船公司提交意外報告，將循船隻結構、機件及船長駕駛態度等多方向調查。另在昨日上午，一名中年男工乘坐吊船，在九龍灣一商廈外牆進行維修工程，期間吊船疑因纜繩斷裂墮下，幸工人繫穩安全繩僅半天吊被困，最後獲救沒有受傷。

昨日早上7時許，翠華船務一艘載有超過100名建築工人的渡輪，在靠泊中環民光街9號碼頭期間，渡輪懷疑突然失控，船頭猛烈撼撞碼頭石壆，導致船身劇烈搖晃，船上多人猝不及防，同告跌倒受傷，船長見狀慌忙報案求助。消防及救護人員接報趕至，證實有34名男子（27至74歲）分別嘴、臉及頭部受傷，他們在碼頭經分流後，分別由救護車送往瑪麗醫院、律敦治醫院及東區醫院治理。

乘客指船速頗快 幸輪胎卸力 據悉，涉事渡輪在尖沙咀接載逾百名工人，再駛至中環碼頭接載另一批工人後，將前往南丫島發電廠。意外發生後，船上沒有受傷的乘客及原定在中環碼頭上船的工人需原地等候，待另一艘船隻到場接載繼續行程。有船上乘客形容事發時船速頗快，靠泊碼頭時懷疑渡輪沒有減速，因而猛烈撞向碼頭。雖然撞擊力頗大，幸好船頭有輪胎稍為卸力，未有釀成更嚴重傷亡。

消防處表示，除其中一名傷者傷勢嚴重，感到背痛及手部麻痹，被送往東區醫院接受治理，其餘33人主要擦傷，但俱傷勢較輕。事故中，消防處派出3艘消防船、6輛消防車及15輛救護車，包括4輛特別支援隊救護車、一輛快速應變急救車、一輛流動傷者治療車、一輛輔助醫療裝備車及兩輛抬床運送及載客用車，並出動96名消防及救護員。人員於約6分鐘後到場，隨即登船檢查傷者情況，並確定涉事船隻並無入水及處於穩定狀態，遂於20分鐘內把傷者及船上乘客帶返岸上。

海事處十分關注事件，將要求船公司提交意外報告，並會作出適當跟進。據初步了解，涉事船隻允許運載178人，而當時船上有118名乘客，相信並無超載，稍後將根據船隻結構、機件及船長駕駛態度等方向調查意外原因。

吊船飛墮 維修工安全繩保命 另在約兩小時後，一名姓田（53歲）男工人乘坐吊船，在九龍灣宏開道16號一商廈外牆進行維修工程期間，吊船懷疑纜繩斷開突飛墮大廈平台，幸田男繫穩安全繩，沒有跟隨吊船墮下，惟他被困於6樓外牆半天吊。消防接報趕至，在大廈平台張開救生氣墊戒備，有消防員則游繩而下，替被困的田男綁緊安全帶並帶至平台，他沒有受傷毋須送院。