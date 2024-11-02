遠洋船走私值1.4億貨品

【本報訊】香港海關透過情報分析及風險評估，於9月26日揀選兩個由香港經遠洋船運往菲律賓、報稱載有塑膠保護行李箱及塑膠餐具的貨櫃進行檢驗，經檢查後發現大量未列艙單貨物，包括全新汽車輪圈、紅酒、遊戲機套裝、中央處理器以及電子產品等，貨物市值約1.4億元。

包括汽車輪圈音響膽機 根據調查顯示，報稱單一塑膠製品的海運貨櫃較為罕見，菲律賓當地市場也有塑膠製品供應，因此輸入該些塑膠製品不符合成本效益。另外，該兩個貨櫃貨物種類亦引起關員注意，於是作進一步檢驗，經X光檢查後，發現內裏的貨物種類密度並不一致，顯示貨物並非單一貨品，因此打開貨櫃作出檢查，但未發現所報稱的有關塑膠製品，反而藏有大量未列艙單貨物。

資料顯示，菲律賓對部分進口貨物會徵收關稅，案中部分物品的關稅達到15%，不排除有不法分子刻意透過虛假的貨物申報，逃避當地稅收及進口貨物相關法規。海關會繼續追查該批貨物的來源地等資料，不排除有涉案人士被捕。據了解，該批走私貨物中以音響膽機最貴，每部價值逾10萬元，當中汽車輪圈會被徵收15%關稅，部分貨物相信來自內地。