電子牛肉乾 明年上半年面世 可數位錢包繳費

初期續派紙本告票 11‧18起蒐聯絡資料 本港將於明年上半年起逐步推行交通告票電子化（俗稱「電子牛肉乾」），執法人員派發交通違例罰款通知書時，會根據車主或駕駛人士提交的電子聯絡方式發出，例如手機訊息或電郵。執法部門昨表示，計劃推行初期會雙軌並行，即繼續向違例人士提供紙本告票，又會以電子聯絡方式派發。由於告票電子化仍處籌備階段，當局會於明年上半年實施前再作公布。當局估計今次合共要向260萬人收集資料，包括250萬名駕駛執照持有人，及60萬名車主。本月18日起，運輸署處理各種市民提交的牌照申請時，會向車主或相關牌照持有人收集已核實的電子聯絡方式。

執法部門表示，計劃推行初期，執法人員發出電子牛肉乾時，相關短訊的發送人名稱會以「#」字開頭，內容不會附有任何超連結，同時，會繼續向違例人士提供傳統的紙本告票。過渡期間，已提供電子聯絡方式的車主或司機，違例時會同時收到電子通知書和紙本告票。如果違例人士在過渡期間沒有提交已核實的電子聯絡方式，當局會用現有的方式向其發出紙本告票。繳費方面，除了銀行自動櫃員機、繳費靈或郵遞等傳統方式外，當局亦會推出一個處理交通違例罰款通知書的專屬網站和手機應用程式，會加入全新的付款方式，支援多種信用卡的電子錢包。

設罰款專屬網站手機App 本月18日起，市民向運輸署方遞交牌照申請或續牌時，必須提交能夠收到短訊的香港流動電話號碼或電郵地址作為電子聯絡方式，市民如在網上提交申請，過程中需以一次性密碼即時核實電子聯絡方式。如紙本遞交申請，則需於遞交表格前3個月內，在運輸署新推出的指定網上平台先核實一次將在紙本表格內提供的聯絡方式。該平台將於下周一（4日）開放，以供市民預先核實電子聯絡方式。

署方估計，今次合共要向260萬人收集資料，包括250萬名駕駛執照持有人，另有60萬名車主，當中有約50萬人同時是駕駛執照持有人；未來4個月約有30萬人的車輛牌照或駕駛執照屆滿，他們續牌時將須提交電子聯絡方式，署方會陸續發信予牌照即將到期的人，未來一年預計會寄出約80萬封信件。署方提醒市民，如果提供不正確電話號碼或電郵地址，可能會錯過警方或運輸署發出的重要資訊，有機會未能及時繳交電子罰款通知書或隧道費，亦有機會承擔額外的罰款或法律責任。

運輸署核實電子聯絡方式途徑