旅發局夥450食肆酒吧 推優惠吸客

【本報訊】為延續香港美酒佳餚巡禮熱潮。旅發局昨表示，即日起至本月30日，旅發局聯同城中逾450間餐廳及酒吧推出「品味全城」，呈獻4大主題餐飲禮遇，合作商戶數量更勝去年，包括27間米芝蓮推薦餐廳、4間勇奪《黑珍珠餐廳指南》一鑽餐廳、今年新登場餐廳、火鍋店、特色扒房及特色酒吧等，部分套餐優惠低至39折。

包括米芝蓮星級餐廳 旅發局指與逾300間餐廳合作推出各式優惠，包括米芝蓮二星餐廳的分子料理餐廳「廚魔」、米芝蓮一星的傳統粵菜食府「萬豪金殿」、由兩位米芝蓮星級廚師鄭錦富及梁經倫掌舵的一星中菜廳「廚魔名人坊」、提供新派當代韓國料理的一星餐廳「Hansik Goo」。

米芝蓮以外，亦有部分榮獲《黑珍珠餐廳指南》一鑽的高性價比「星」級之選。以「廚魔名人坊」為例，每位低至280元即可享用特選午餐套餐，品嘗脆皮乳鴿、琵琶豆腐等多道經典粵饌。另外逾40間餐廳推出以牛肉為主題的精選餐點，涵蓋「西式美饌」、「牛鍋宴」、「休閒之選」及「有機素食」4大類別，並提供折扣優惠低至39折。

此外，24間蘭桂坊商戶提供指定菜單85折優惠，包括精選酒品，凡購買一杯指定飲品，即可享第二杯半價優惠，包括特色雞尾酒、年度佳釀等，精選酒品包括2023亞太區十大最佳新進國際雞尾酒吧Thirsty Shaker的招牌雞尾酒Double or Nothing，亦可到訪現代和傳統日本料理的FUMI，品嘗日本評選年度佳釀清酒南部美人特別純米清酒。