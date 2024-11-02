油尖掃黃 7主腦21妓女落網

【本報訊】執法部門聯同入境事務處人員，於本周三（10月30日）展開代號「外天」執法行動，打擊一個活躍於油尖區的賣淫集團，期間以涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫收入維生」、「非法入境」及「逾期逗留」，在多處拘捕共一男一女本地人、4男21女內地人及一名外籍女子（17至80歲），包括集團7名主腦及骨幹成員。被捕人分別持香港身份證、雙程證及外國護照，俱被扣留調查。

網上招客 五五分帳 初步調查顯示，涉案賣淫集團在內地及外國招攬女子來港賣淫，並透過即時通訊軟件，指示性工作者訂購指定酒店房間並以旅遊簽證來港。其後，集團透過通訊軟件Telegram刊登女性性感照片，招徠及安排嫖客到指定房間進行性交易，並以「五五分帳」方式上門收取每次約1,000至2,000元佣金，初步相信集團已經營至少兩個月，每月營業額逾100萬元。

此外，集團會安排成員擔任保鏢，以介入及調停性工作者與嫖客之間的紛爭，並照顧性工作者的日常起居，替她們安排運輸及提供工作需要物資，包括一次性毛巾、避孕套、漱口水及潤滑劑等。行動當日，執法部門派員潛入酒店喬裝嫖客放蛇，並於時機成熟後收網。

行動中，人員分別在銅鑼灣及天水圍拘捕3名集團主腦，並檢獲39萬元現金，相信為案中犯罪得益。另一邊廂，人員在觀塘一工廈拘捕兩名集團成員，並在工廈一個公司倉庫檢獲大量賣淫相關物品，相信該兩人負責運送物資。而在涉案位於尖沙咀的酒店及油麻地一帶，人員拘捕兩名擔任保鏢的集團成員、20名內地女子及一名俄羅斯籍女子，並在兩名保鏢身上檢獲另外36,000元現金。

同時，警員盤問有關嫖客，初步並無作出拘捕。據了解，有關用作宣傳賣淫服務的社交平台帳戶已經停用，執法部門將會凍結有關犯罪得益，並會繼續打擊不法賣淫活動，以減少色情事業對社區造成的不便及滋擾。