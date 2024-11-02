東呼即應：香港已非不夜城 酒吧冷清焗轉型

向東呼即應呻人流大減 提早營業做午餐 萬聖節在蘭桂坊有不少「嘩鬼」悉心打扮，令酒吧重現人潮。然而，沒有大時大節光環加持的平日，《東呼即應》發現酒吧在無生意下索性落閘。政府推動「夜經濟」根本成效極微。有餐廳酒吧負責人指，目前最大問題是人流大減，營業額與兩年前相比下跌兩至三成，只好轉型午餐市場。有酒吧業界坦言，目前是他入行以來「最壞、最差的時候」，香港已非「不夜城」，不少酒吧只好轉型為酒吧餐廳，以維持生意額。有旅遊界亦指市面很多店舖晚上10時前已關門，質疑如何「夜經濟」，批評政府舉辦夜繽紛並未凸出重點，加上區區大同小異，欠缺特色。

餐廳酒吧經理阿俊坦言，以前在中環蘇豪地舖幾乎每晚都有很多客人排隊，現時可能因為是樓上舖，專誠上門的顧客少了，營業額與兩年前相比，下跌兩至三成。現時為吸引客人，餐廳酒吧的營運時間也有相應的轉變。以前營業時段是下午、晚上及深夜；現在是午餐至晚上11時關門，但周五至周六會維持至凌晨1時關門。同時產品也有劃分，將午市與晚市的產品分開做，希望以此吸引更多客人。

市道遜疫時 20年來最差 香港酒吧業協會主席錢雋永表示，現時市道差，是經濟情況所造成，平日晚上生意不及以往，有三成酒吧為應對都轉型至酒吧餐廳。回顧2018年前，逢周五至周六，香港是「不夜城」，不少人會在酒吧玩到翌日早上6時，甚至玩到早上7至8時。

錢指，以前經濟好景時，酒吧老闆不需要做午市及晚市，只需要做熱門時段及正常時段都能獲得盈利。疫情前一間酒吧僅賣酒，利潤就可達8萬至10萬元，到疫情時老闆們能追求到收支平衡就已很好。而疫後、通關後的情況似乎不及預期，並沒有如疫情時所盼，只要通關放寬後就可以回到2018年環境及氣氛。錢直呼，當前酒吧行業的情況，應該是自他入行20年以來最差的。

旅業不滿夜繽紛欠缺特色 市道不佳，政府一直在想救市措施，惟手法單一沒有特色。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，現在僅有較少旅客因為香港的夜經濟而專程來港，而以前的旅客則會專程到蘭桂坊體驗香港的夜生活。梁批評疫後香港的夜經濟是強行為之，她不認同夜經濟的成效，即使能帶動一些本地人消費，但在推動旅客消費方面幫助不大。對於政府舉辦的「夜繽紛」，她認為缺乏特色，區區夜市的商品都十分類似，難以真正「繽紛」起來。