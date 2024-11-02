工作組多角度檢視新醫學院申請

【本報訊】政府支持成立本地第3間醫學院，並成立「籌備新醫學院工作組」，負責制訂新醫學院的方向及準則。本身是工作組聯席主席的教育局局長蔡若蓮昨稱，工作組會以多角度檢視大學提交的申請，強調醫學院的目的是增加臨床醫生供應，但培育醫學科研人才亦是考慮因素，因此以第二學位作為入學條例，期望與現有兩間大學的醫學院有「錯位互補」。

聖方濟各成第二所應科大 立法會教育事務委員會昨日召開會議，教育局就施政報告作簡報。蔡若蓮會上表示，希望本港在醫學上發展專精強項，例如生命健康、醫學科技發展，希望院校在臨床醫學外，亦有科研創新。

另外，蔡若蓮在開場發言宣布，聖方濟各大學通過了香港學術及職業資歷評審局審批，獲確認符合成為應用科學大學的條件，成為香港第二間應用科學大學。她亦提到，當局推動成立「應用科學大學聯盟」，已撥款一億元作為啟動資金，將會在本月正式成立並啟動運作。

香港都會大學表示，歡迎政府宣布成立第二間應用科學大學，以及「應用科學大學聯盟」計劃於本月正式成立並啟動運作。都大將全力支持和配合，與聯盟聯動推廣應用科學大學的發展，包括與業界開拓更多合作，並加強本地、內地及海外院校之間在職業專才教育等方面的交流，推動香港成為國際專上教育樞紐。