港成功申辦2026年奧協全會

【本報訊】本港將於2026年舉辦重量級的體育界大會，由國際奧委會轄下超過200個國家及地區奧委會組成的國家和地區奧委會協會，日前正式確認2026年在香港舉辦協會全體代表大會。港府對於今次成功申辦感到興奮，感謝協會對香港的信任。有議員認為，大會選定來港開會，反映本港具備舉行國際大型會議的能力，望當局透過今次經驗，吸引更多國際會議未來在港舉行。

港協：鞏固體育盛事之都形象 文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，港府將全力支持和指導中國香港體育協會暨奧林匹克委員會辦好這個重要的國際會議，協調相關政府部門、不同界別緊密合作，以彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應，發揮香港聯通國際的優勢。港協暨奧委會會長霍震霆認為今次申辦成功，對香港意義重大，有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，鞏固香港作為體育盛事之都的形象。港協暨奧委會即將就舉辦全體代表大會展開籌備工作，並與政府相關部門、體育界及商界緊密合作，確保會議順利舉行。

議員鄭泳舜估計，文體旅局聯同體育界等早前出席協會執行委員會會議作簡報和介紹，終促成這項盛事在香港落戶，反映結合體育、文藝和會議展覽等領域，以策略性方式爭取不同大型活動在香港舉辦的重要性。