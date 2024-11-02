沙特建築科技電競市場大 議員籲港企尋商機

【本報訊】本港一個代表團早前出訪沙特阿拉伯首都利雅得，隨行的議員吳傑莊表示，經在內地的參觀及訪問，發現本港在建築相關科技服務及電競行業有一定機遇，金融行業亦有不錯商機。他建議本港企業先打出成績，再到中東落地吸引對方投資。

吳表示，和當地官員溝通後，認為建築相關科技服務及電競行業有大機會，因為沙特阿拉伯是一個大工地，有3,000萬人口，大部分年輕人都是30出頭。當地人需要大量房屋以到市區居住，而且資金充裕，本港在相關建築科技企業技術等範疇有機遇。

同時，據報當地有2,800萬電競玩家，是非常大的消費人口。當地王室亦對電競有興趣，認為本港在電競方面有不少發展，例如電競隊伍和開發，可尋求商機到當地發展並輻射整個中東市場。

ETF落地 交投活躍 金融方面，他指出當地只有12家銀行可作貸款，本港在基金管理和融資貸款方面有經驗和能力，相信有機會讓香港金融界發展。他表示現時有兩隻ETF（交易所買賣基金）落地，交投亦都活躍，是不錯的商機，又表示本港相當有機會在穩定幣方面和當地對接或合作。