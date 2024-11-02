3層應急延至明年底 推3項優化

【本報訊】政府昨日公布支援有自殺風險學生的3層應急機制優化措施，宣布去年12月起在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，將延續至明年底、即2025年12月31日，在檢視及聽取業界的意見後，政府推出3項優化機制，教育局已向全港中學發信通知安排及措施。

為家庭配對社區服務 第一層機制的優化措施是，政府將加強對學校人員的培訓和家長教育，提高他們識別及支援較高自殺風險學生的能力；第二層機制，即支援服務將涵蓋所有公帑資助中學有較高自殺風險的新舊個案，學校可直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍。該隊伍會按需要為學生或其家庭配對及轉介其他社區支援服務，並且加強與學校跨專業團隊溝通，確保個案得到持續支援。

第3層機制亦會優化，政府會為學校提供清晰的指引，釐清適合考慮轉介至醫院管理局精神科專科門診服務個案的準則，更精準地照顧不同學生的需要。經分流及甄別後屬於穩定個案的學生，亦可在輪候精神科服務期間，由學校安排接受第一層機制校內支援及第二層機制「校外支援網絡」的服務。