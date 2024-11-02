守護兒童 75％受訪市民缺乏認知

【本報訊】香港保護兒童會昨日發布一項守護兒童認知與觀念的調查，發現不少港人缺乏守護兒童的認知，甚至從業者的了解也偏低，該會建議鼓勵服務兒童的相關組織制訂守護兒童政策，訂定明確的行為守則和處理懷疑虐兒事件的程序指引，並為員工提供適當培訓。

香港保護兒童會早前訪問了1,000名18歲以上的公眾人士，及400名在兒童娛樂和休閒服務行業，即「兒童相關行業」工作的職員。結果顯示，75%受訪公眾對「守護兒童」缺乏認知，亦對今年7月通過的《強制舉報虐待兒童條例》的認知不高，曾聽聞此法例的受訪公眾則只有37.5%。

僅37%從業者入職前查性罪紀錄 調查指，近70%的受訪從業者對「守護兒童」的概念了解偏低，62%的受訪從業者的任職企業沒有或不知道其企業有沒有守護兒童政策。調查還發現，僅有37%的從業者入職前有進行《性罪行定罪紀錄查核》，情況令人關注。

香港保護兒童會總幹事周舜宜認為，本港有需要積極提高公眾，尤其是父母及照顧者對守護兒童的認知和理解；其次還需要鼓勵兒童相關行業的企業制訂守護兒童政策，訂定明確的行為守則和處理懷疑虐兒事件的程序指引，並為員工提供適當培訓。在強制舉報方面周舜宜認為，政府應經常提醒公眾虐兒帶來的嚴重後果及法律責任，繼續推動宣傳教育工作。

周舜宜