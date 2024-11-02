堆填區建太陽能發電場 新地參與營運

坐落將軍澳 料明年供電

該項取代化石燃料發電的工程項目獲得環境及生態局和環保署支持，並將由新鴻基地產、威立雅及中信泰富合組的聯營公司—翠谷工程有限公司負責營運。太陽能發電場坐落於將軍澳新界東南堆填區，一塊佔地面積逾10萬平方呎的斜坡上，在籌建過程中需要克服多項技術和施工上的挑戰，土木工程設計經過精心的規劃，以強化斜坡穩定性和防風荷載保護；至於太陽能板的安裝工程亦專為堆填區的環境而設計，既要避免損壞堆填區的防滲透墊層，亦要保護原有的滲濾液和沼氣收集系統。此外，發電系統及太陽能電池板績效系統均以遙距控制，以確保系統運行效益及安全。