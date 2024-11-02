合約期未過半 三跑50外勞遭辭退

【本報訊】再有50名工友疑遭剝削。香港建造業總工會（工會）昨日表示，工會接獲內地外勞求助，暫有50個工人受影響，工人不滿與承判商簽訂的合約未過半，已遭辭退，要求承判商賠償。工會跟進事件後，懷疑管理公司疑似剋扣工人工資。發展局高度關注事件，已迅即與總承建商、相關政府部門及工會聯繫，了解輸入勞工的投訴，會按需要提供適切的協助，該局督促總承建商按法規妥善處理有關事宜，強調輸港外勞與本地勞工同受香港法例保障，已成立專責小組跟進。

工會懷疑管理公司剋扣工資 工會的本地工人就業情況關注組表示，50名外勞原先在機場三跑工作，他們與承判商簽訂的工作合約為23個月，但日前、即10月30日時，承判商卻以工作完成為由將外勞工人全部辭退，惟工人不滿工作只做約10個月，合約未屆滿。工會代表指，管理公司曾取走外勞工人的工資卡，然後私自取出工人工資，僅以約一半數額的人民幣在內地發放工資，工會斥相關行為或涉嫌違法。工會已就事件陪同相關人士報案。工會指，有關部門正在調查管理公司疑私自取出工人工資一事。

發展局回應事件，強調輸入勞工與本地勞工同樣受香港勞工法例的保障，政府絕不姑息剝削勞工權益事件，已成立跨部門專責小組處理相關事宜。並指如發現有違規個案，該局毋須待其他部門完成起訴，會按情況作出行政處分，包括撤銷已批出的配額、暫停接受有關總承建商的新申請等。負責相關工程合約的政府部門亦會視乎違規的嚴重性採取行動，包括在有關工程的表現評核中反映承建商的違規行為，其表現將會影響未來中標的機會。