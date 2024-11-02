個人資料跨境流動 擴至各行業

【本報訊】《施政報告》提到將《粵港澳大灣區（內地、香港）個人訊息跨境流動標準合同》便利措施擴展至各行業，數字政策辦公室昨日宣布有關措施正式生效。政府表示，有關便利措施早前於銀行、信貸資料及醫療業界試行，一直運作暢順並獲得業界的正面評價，故昨日起擴至大灣區內地9個城市和香港的所有行業，同時亦改善了相關備案安排及執行細節，方便企業進行合規的跨境個人訊息流動。

《大灣區標準合同》便利措施於去年年底推出，讓大灣區9個城市，包括廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市，與香港的個人及機構，可按自願原則及統一範本訂立標準合同，促進及簡化大灣區個人訊息跨境安全流動。

當局指受私隱例規管 數字政策專員黃志光表示，要推動粵港兩地跨境服務、數字經濟及智慧城市發展，促進內地數據在大灣區流動相當重要。既便民利商，亦可加速大灣區經濟融合發展。他又指，《合同》屬於行政措施，並不影響個人資料私隱專員公署按《私隱條例》進行監察及監管，香港個人資料的處理及跨境轉移會繼續按照自願原則及受《私隱條例》規管。

而私隱專員公署對有關措施表示歡迎，認為可讓更多不同的企業及機構受惠，促進粵港澳大灣區個人訊息跨境流動，建立「數字灣區」。