零售銷貨7連跌 聖誕檔期勢歷劫

9月按年挫近7% 珠寶禮品叫救命 本港零售業自今年3月以來7連跌。政府統計處昨日公布9月份零售業總銷貨價值為296億元，較去年同期下跌6.9%。今年首9個月的零售業總銷貨價值則較去年同期下跌7.6%。汽車及汽車零件、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值繼續呈雙位數下跌。政府發言人表示，9月零售業總銷貨價值按年繼續下跌，但跌幅有收窄。香港零售管理協會則指，9月份的零售總銷貨值繼續插水，且在去年9月表現本已不佳的基礎上進一步下跌，顯示零售業續疲弱，該會會員又看淡今年餘下月份的銷情，尤其聖誕檔期估計有長假期效應及大批港人離港影響，約70%該會受訪會員公司認為12月生意仍會有單位數至低雙位數的收縮。

政府統計處表示，按零售商主要類別的銷貨價值與2023年9月比較，汽車及汽車零件較去年同期下跌26.7%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物較前下跌17.9%。中藥仍下跌17.7%，家具及固定裝置下跌14.4%，百貨公司貨品下跌11.4%，眼鏡店亦下跌10.6%。

網上銷售估值亦瀉近12% 一些與日常生活相關的類別跌幅則相對溫和，如食品、酒類飲品及煙草按年下跌3.2%，服裝下跌8.7%，藥物及化妝品下跌2.5%。鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌3.8%，超級市場貨品的銷貨價值亦下跌1.1%。

9月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為31億港元，較2023年同月下跌11.8%。書報、文具及禮品的銷貨價值則上升20.3%。

港匯高企北上潮死結難解 政府發言人表示，零售業短期內的表現會繼續受到市民和旅客消費模式轉變所影響，但新一份施政報告推出一些紓困措施，預料有關措施將有助零售業度過經濟轉型期及改善前景。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，今次是本港自3月以來的持續下跌，且在去年9月零售銷貨價值僅約317億元的基礎上進一步下跌，市民北上、港匯高企都影響本港零售業表現。該會近日調查3,000間會員公司的意見，發現會員公司大都看淡10月至年尾的零售業表現，年底聖誕檔期一向是零售業高峰期，但今年會員公司態度審慎，擔心有長假期效應，估計大批港人離港會衝擊本地零售業。