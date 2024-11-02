醫健：醫健寶庫：師友同行．白袍的重量

每逢9月，醫學院會為新生舉行白袍禮（White Coat Ceremony），標誌着這一群莘莘學子正式踏上研修成為醫者的漫長旅途。

今年我有幸首次以老師身份參與典禮，為一年級生披上白袍，並在他們的家長和中學校長見證下，一同宣讀作為「醫生誓詞」的《日內瓦宣言》。列隊進場前，身旁的教授問我：「有沒有似曾相識的感覺？」我心裏雀躍之餘，往日學生時代的笑與淚彷彿重現眼前。憶起良師益友的恩情，讓我意識到這白袍的重量，既疊加於本年度三百多位醫科生身上，也承載在我們每一位老師的肩膀上。

盼醫科生具思考創意 醫學發展日益千里，社會期望醫生掌握的知識與技能也隨之而變得更豐富多元。一方面，我們要確保醫科生打好基礎，畢業時能展現紮實的基本功；另一方面，我們期望訓練出來的醫者不只是「讀書機器」，而是有思考、有創意的學人；如何取得平衡，同時顧及學子們的身心健康和個別需要，實在考驗整個教學團隊的功架。

港大醫學院視教與學為研究以外一大核心支柱，除引入創新科技提升教學成效，更秉持「以人為本」的精神，扶持學生們的個人成長。今天毫不起眼的小伙子，如若獲得悉心栽培，他日或許成為偉大的杏林聖手和科學家，惠及更多病患，這是每位醫學教育工作者的心願。

張熙諾醫生

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院深切治療醫學部臨床實務助理教授

香港大學李嘉誠醫學院