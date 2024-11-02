大灣區養老 8成受訪長者關心配套

【本報訊】本港人口趨高齡化，長者福利備受關注。有團體昨公布調查結果顯示，八成長者關心的是大灣區養老醫療配套，相關開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素。團體建議當局在推動大灣區養老，應設立完善港粵醫療互通配套，讓長者在急病時可安排交通直達香港醫院就醫，及全數資助廣東省院舍計劃參加者於內地的醫療費，並提供交通及住宿資助予長者親友。

明愛長者聯會於10月22日至26日進行問卷調查，訪問了1,008名正使用明愛安老服務的長者及照顧者，了解他們對施政報告中提出增加白內障手術量、資助綜合社會保障援助長者入住指定在廣東院舍的意見。

輪候長 籲增白內障手術量 調查結果顯示，近七成受訪者認為增加5,000宗白內障手術量，不足以滿足現時社會對公營醫院做白內障手術的需求，33.2%受訪者評分為1分，30.6%評為2分。現時病人輪候18個月可被邀請參加公私營協作計劃，超過七成受訪者期望公私協作能由確診後即時申請，以減少輪候人數、縮短排白內障手術的時間。

此外，逾八成受訪者期望新計劃要保留現時關愛牙科提供之免費項目，同時近六成受訪者期望政府能增設全面長者牙科保健，以提升長者生活質素及健康。現時政府只有脫牙服務，名額少又不夠全面，牙科門診收費昂貴，長者醫治牙患經濟負擔十分大。

調查指近五成受訪者對政府為領取綜援長者提供5,000元津貼往大灣區的措施成效存疑。接近八成指，醫療配套及開支是長者考慮是否到大灣區養老的首要因素；近三成半期望提供親友探訪津貼。團體建議包括放寬申請公私營協作計劃進行白內障手術的門檻；增設保健及提供免費牙科服務；以及設立港粵醫療互通配套，全數資助廣東省院舍計劃參加者於內地的醫療費用等。