屯院急症室爆事故 10倍鎮靜劑注癌婦

已有電腦系統協助 2護士核對仍出錯 多次發生醫療事故的屯門醫院再度肇禍。一名病人於上月18日晚到醫院急症室求醫，期間獲處方鎮靜劑協助進行後續醫療程序。在轉往深切治療部前，醫護人員發現病人被輸注鎮靜劑的劑量，是處方劑量的10倍，其後病人按原定診斷轉往深切治療部留醫。據悉，被打過量鎮靜劑的為一名80多歲患癌女病人，原定注射10毫克鎮靜劑止痛，最終被注射100毫克。病人昨日留院時情況穩定。有藥劑師表示，病人被注射的劑量「唔算好誇張」，估計事件可能涉人為失誤。

八旬女病人情況穩定 院方回覆本報查詢時表示，對事件十分關注，事後已聯絡病人家屬解釋事件及致歉。事件發生後，院方已提醒職員，必須按照指引小心處理及檢查注射藥物的劑量，並會檢視急症室的工作流程。院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會調查事件成因及提出改善建議。

注射百毫克仍有風險 香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，病人使用鎮靜劑後呼吸會變慢，令血含氧量降低，而過量注射則會令數值明顯下降，醫護人員便會發現情況。他解釋，注射鎮靜劑會因應患者接受的治療有不同流程，在急症室打鎮靜劑會由醫生下指示，交由兩名護士輸藥。雖然醫院內有電腦系統協助核對藥物的種類，確保不會「打錯藥」，惟未能核對藥物的分量。負責注射藥物的兩名護士要根據醫生的指示抽取指定分量，並由二人相互核對，再為病人注射。今次爆出注射10倍分量，有可能是出於人為失誤。

不過蘇亦指出，鎮靜劑劑量視乎手術需要的麻醉時間長，事故中注射100毫克，劑量「唔算好誇張」，但對身體較差、年長的患者亦有一定危險性。