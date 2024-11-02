去年潑水節向警射水 3男入獄28日

【本報訊】去年4月九龍城潑水節活動期間，有人涉嫌向現場警員及傳媒近距離射水及潑水。3名懷疑涉案男子，被控襲警及普通襲擊等6罪。3人不認罪，受審後被裁定所有控罪均罪成，昨在九龍城法院被判入獄28日。裁判官指，事主的眼被射水，承受了一定程度痛楚，考慮到案件性質嚴重，認為監禁是唯一合適判刑選擇。

3名被告依次是曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。3人同被控於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的警務人員，即輔警警員6553、8591及女輔警警員6605，以及襲擊男子吳家軒和李天耀；曾維誠和袁子健再被控於同日同地襲擊男子譚永文。

裁判官早前的裁決指出，3名被告不斷向相關警員及記者的頭部近距離射水，超越了可接受的標準，並不屬於粗野嬉戲或「玩吓」。案中事主被射水之後，曾經出手作出擋格，擰轉面或離開現場，明顯是不願意及不同意遭眾被告近距離射水。

官指屬蓄意施加非法武力 3名被告的行為明顯是有意圖，屬蓄意施加非法武力，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，3人面對的全部控罪均罪成。案件編號：KCCC 2666/2023