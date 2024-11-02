KK園案判刑 賣港人豬仔洗黑錢 無業漢兩罪囚7年

氹5苦主柬緬做詐騙 同案學生監3年 本報早前率先揭發有港人被禁錮柬埔寨、緬甸等地，遭脅迫從事網騙工作後引發廣泛關注，「現代賣豬仔」事件亦愈揭愈大。兩名懷疑涉案男子隨後被捕。兩人早前承認串謀詐騙罪，成為本港首宗「現代賣豬仔」罪成案件。庭上案情揭露，本案牽涉5名事主，有事主遭帶到「KK園區」，被要求從事詐騙工作，也有人被帶到緬甸不知名地方。案件昨在區域法院判刑。法官形容本案可怕，精心策劃，就本案判其中一人入獄56個月，另一人判囚36個月。

兩名被告依次是32歲無業男馬智豪及25歲學生張敏懷。法官昨日判刑時指，慶幸5名事主最終都能回港，但相信他們所受創傷將會維持一段不短的時間。法官形容，本案是其中一宗區院最令人憎厭的案件，涉及國際元素，而且精心策劃。從新聞報道可見，類似事件時不時發生，法庭需傳達訊息，參與這些罪案的人會受到嚴懲。首被告馬智豪扮演重要角色，以區院判刑上限的7年監禁作為量刑起點，因他認罪，減刑至56個月。至於張敏懷方面，他的角色雖然較輕微，但法庭認為，他必然在某時段知道輕度智障事主是受害人，但他仍然繼續參與，判他入獄36個月。

7個月清洗近700萬 另一方面，馬智豪牽涉一宗洗黑錢案，指他於2020年11月25日至2021年6月4日期間，處理總額約698萬元的款項。他早前承認一項洗黑錢罪，昨被判入獄42個月15日。法官考慮到量刑整體性，下令部分刑期跟「賣豬仔」案刑期同期執行，馬智豪就兩案被判入獄84個月。

戴銬毆打 困籠勒索 據「賣豬仔」案同意案情指，本案涉及5名男事主，年齡介乎20歲至32歲，包括一名29歲輕度智障姓吳男事主。他被帶到緬甸不知名地方，遭人取走手機護照兼用手銬鎖在床，當他拒絕，即被毆打及困在籠裏，最終支付贖金始獲放行。兩名被告先後被捕。其中首被告馬智豪在警誡下稱，2021年11月至2022年2月，他曾於柬埔寨賭場工作，他有幫手透過公司的Facebook帳戶請人，提供月薪5,000美元（約3.8萬港元）。張敏懷警誡下則說，2021年認識首被告。新聞報道揭發事件後，他跟首被告對質，對方承認這屬人口販賣。案件編號：DCCC 688/2023、DCCC 656/2024