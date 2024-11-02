壁屋監獄低度設防 收容短刑期犯人

【本報訊】位於西貢清水灣道的壁屋監獄乃低度設防院所，收容額達550人，主要是男性成年的初犯。消息透露，現時壁屋監獄的犯人大多數刑期短及「白手」（即首次入獄的犯人），非重犯或「黑社會大佬」，收押最多的是2019年暴動罪成被判入監的人士，香港眾志秘書長黃之鋒、港大學生會評議會前主席張敬生均在此服刑，其中黃後來被送往赤柱監獄服刑。

陳同佳曾於壁屋服刑 另外，涉嫌於台灣謀殺女友潘曉穎後潛逃回港、觸發港府修訂《逃犯條例》的疑犯陳同佳，因洗黑錢罪被判囚29個月，亦在壁屋監獄服刑，於2019年10月23日出獄，在監獄門外向死者家屬鞠躬道歉。佔中三子之一的中大社會學系前副教授陳健民，2019年4月24日因兩項串謀公眾妨擾罪被判即時監禁16個月，在壁屋監獄服刑至於2020年3月14日出獄。2002年藝人謝霆鋒因撞車「頂包」案被裁定串謀妨礙司法公正罪名成立，曾在壁屋監獄還押14天候判，最終在法院被判240小時社會服務令。

而案中遇襲的「沙展」，職位是一級懲教助理，主要在監獄中負責向值日主管（高級懲教主任）及區主管負責，順利執行經核准的工作程序，通常負責管理一組中型人數的囚犯及二級懲教助理，須執行夜更職務，薪金由$37,300至$61,900不等。