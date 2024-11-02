大刀會染滿血腥 斬懲教員 招招攞命

3煞壁屋監獄外守候 趁收工等車施毒手 本港治安每況愈下，光天白晝下，刀手竟在監獄外伏擊斬傷懲教員！一名駐守西貢壁屋監獄的懲教員，昨日中午下班後在監獄外候車期間，一輛私家車疾馳而至，跳出3名刀手朝事主狂斬，事主頭部及眼眉中刀，用手擋格時同遭斬傷，刀手得逞後跳乘車輛逃去。執法部門把案件列作「傷人」，正追緝3名案發時戴帽及蒙面的刀手。消息指事主正直不阿，不排除有人在服刑時與事主爭執遭投訴，出獄後心生不忿而狠施毒手。懲教署指遇襲人員情況穩定，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。

疑囚犯不滿遭投訴被加監 遇襲男子姓李（50歲），為懲教署一級懲教助理，負責管理在囚人士，駐守西貢清水灣道壁屋監獄不足一年。據了解，李為人正直，不時因「睇唔過眼」囚犯的違規行為而投訴對方，有人因此被加長刑期。李沒有家庭問題，與家人關係也融洽，亦沒有欠債及感情瓜葛。

清鐘提早放工 3刀手得逞逃 消息指，由於李需要「清鐘」，因此於昨日下午近1時提早下班，在步行至壁屋監獄對開的清水灣道往九龍方向小巴站候車期間，一輛白色私家車突然疾馳而至，車上跳出3名持刀男子，一言不發向他揮刀狂斬，招招劈頭圖攞命。李猝不及防，身中多刀倒地，刀手得逞後跳乘私家車，沿清水灣道往坪石方向逃去，有途人赫見發生血案，遂慌忙協助報案。

眼眉手頭中刀 遺大攤血漬 救護員接報趕至，經檢查後證實李男左邊眼眉有一吋刀傷、右手手㬹有兩處各一吋刀傷、左邊頭部有4吋刀傷，以及頭頂有6吋刀傷，幸他仍然清醒，隨即把他急送聯合醫院救治，事後有同袍聞訊到小巴站了解情況。據了解，刀手行兇時朝李的頭部狠劈，導致其眼眉及頭部重傷，而他用手擋格時致手部被斬傷。

警員接報趕至，隨即封鎖現場，現場行人路遺下大攤血漬，據悉事發時小巴站剛巧有小巴停車上落客，因此可能有小巴乘客目睹案發過程。警員翻查現場及附近一帶閉路電視錄影片段，消息指雖然拍下有私家車在場等候，惟未有拍攝到施襲經過。執法部門經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝3名持刀兇徒，他們俱為中國籍男子，約1.7米高，中等身材，犯案時戴鴨舌帽和深色布蒙面。

事發後，懲教署助理署長（人力資源）何國文到醫院探望受傷的懲教人員，逗留約半小時後始告離去。懲教署發言人表示，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理於下班後遭數名兇徒持刀襲擊，受襲人員其後被送往醫院救治，現時情況穩定。懲教署對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員正向受襲人員及其家屬提供適切的協助。事件已交由執法部門調查。