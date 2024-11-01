龍七公：改革淫審制度 推動家教家風

YouTube等網上短片分享平台色情資訊氾濫，對兒童及青少年產生不良影響，備受各界關注。筆者一直強調，政府施政必須與時並進，不斷改革，包括不時檢視和革新一些經已過時的法例及制度。現行的《淫褻及不雅物品管制條例》及淫褻物品審裁處制度，當初制訂時主要是針對電影、電視、報刊等舊時代媒體，對於新時代的網絡資訊，包括各類社交網站、手機通訊程式、短片分享平台等，名義上條例都經已涵蓋，但實際上若非管不到，就是管不好，間接助長了網上色情及不良資訊氾濫，不斷荼毒兒童和青少年。

立法會早前辯論有關問題，並通過議案促請政府全面檢討相關法例和執行機制，筆者也有發言和投票支持。當中指出包括為人詬病多時的自願送檢及自願擔任審裁員的制度，要提高整個審裁體制的代表性和積極性，制訂更客觀、科學和細緻的評審準則，以及加強相關執法部門的巡查和執法力度。

政府亦可以「師夷技以制夷」，善用創新科技來應對那些由新科技衍生的問題。包括利用AI人工智能及大數據等技術，自動和無間斷地辨識海量的網上不良資訊，以協助當局主動出擊，加密、加強對各類網絡平台及互聯網供應商的監管，而並非如過往般被動式執法，有人投訴才「做嘢」，有人將物品送檢才開會審查，未能跟上瞬息萬變的科技及時代發展。

有人或會擔心，政府加強網絡巡查和執法，會否演變成打壓資訊及言論自由。但事實上，經常將人權自由掛在嘴邊的多個西方國家，近年亦紛紛立法加強管控網上資訊，尤其針對AI生成的色情影像，以及特別容易令青少年上癮的網絡演算法，不像香港現時近乎無王管。

加強倫理道德教育 除了那些明顯違反法律的淫褻及不雅資訊，網上亦充斥大量未至於明顯違法，但同樣會對心智未成熟的青少年產生嚴重不良影響的訊息，例如一些有違中國人傳統倫理道德的內容。應對方法之一，是積極推動建設良好家庭、家教、家風的公眾教育及宣傳，向兒童及青少年灌輸正確價值觀；除了兩性關係，更應包括家庭成員融洽相處、孝順父母、敬老護老、對教養子女的責任等。

國家主席習近平指出：「不論時代發生多大變化，不論生活格局發生多大變化，我們都要重視家庭建設，注重家庭、注重家教、注重家風。」中華民族向來重家庭，但香港政府和社會，不論在回歸前後，都是多談個人自由，少講家庭、家教、家風；教育制度偏重硬知識的傳授，老師與家長缺乏良好溝通協作，每每只着重學業成績，導致年輕人的家國觀念淡薄，並引申種種社會問題。筆者期望今屆政府會有不同態度和做法，切實加強香港的倫理道德及家庭教育。全港的學校、教師，還有家長，每人能多走幾步，以身作則，做好家教家風工作。