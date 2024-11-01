自成一家：世界混亂 鷹派當道

印尼新總統普拉伯沃剛宣誓就職，正當外界都在觀望他的外交政策走向時，沒想到印尼政府就在南海有主權爭議的海域，多次「驅逐」正在進行例行巡航的中國海警船，給中國與印尼關係蒙上了一層陰霾。

中印皆是新興經濟體代表，雖然兩國在印尼聲稱擁有主權的納土納群島領海持有不同看法，不過雙方關係一向良好，印尼過往很少明目張膽地驅離中國海警船，也罕有高調對外公布。這次印尼的做法有異於以前，很多人認為是因為印尼政府覺得一個菲律賓已讓中國非常頭疼，於是抱有僥倖心理，在南海問題上有樣學樣，相信北京不會對自己怎麼樣。不過依我來看，這起風波或許反映印尼新政府的一些新人事新作風。

政府官員在對外政策的立場大致可分為鴿、鷹兩派，前者主張和平談判，避免兩國衝突；後者較為強硬，力主採取強勢外交手段。軍人背景的官員一般是後者，特別重視領土主權，一旦國家之間出現領土矛盾就會強硬出手，令局勢更加緊張。普拉伯沃之前執掌印尼國防部近5年，沒有顯示出特別親中或親美，令外界難以捉摸他的外交主張。不過一般而言，普拉伯沃是軍人出身，亦離不開這種思維，北京有必要留意他日後會否繼續有類似做法。

值得注意的是，印尼一把手出身於軍隊，在亞洲地區並不是個別情況，泰國民眾多年來已習慣軍方在幕後掌控民選政府；2021年緬甸軍方發動政變後，亦重新確立了軍人統治；至於越南，新一屆核心領導班子中的三大巨頭，全是政法系或軍人背景。最近全球地緣政治競爭愈趨激烈，政局日益混亂，除了俄烏戰爭和以巴衝突，朝鮮半島上空亦是烏雲密布，軍人及鷹派當道恐怕會成為新常態。