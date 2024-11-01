冰鑑春秋：特朗普拐彎愛台灣？

特朗普近日不斷強調「美國多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片事業」、「台灣應該付給我們保護費」，令許多人憂心忡忡，生怕萬一真的是特朗普上台，台灣將面臨美國的獅子開大口。

然而，也有人覺得這算是好事一樁，滯台日本媒體人矢板明夫說：「這是一件好事，這樣等於台海發生危機時，能夠有保險，就如同日本交了保護費後就沒軍隊一樣。」他認為這就如同汽車買保險一樣，若台海發生危機，賴清德便能以此為由，要求美國保護台灣。當主持人周玉蔻配合說「特朗普是在拐彎愛台灣」，矢板明夫還一搭一唱地表示，台海安全是台灣最大的問題，反正台灣也不缺錢，交了保護費之後，大家就可以安心了。

事情真的有這麼美好嗎？日本沒軍隊根本不是因為交了保護費，而是日本是二戰戰敗國，由美國制訂的憲法限制日本不能有自己的軍隊，目的在於防止日本再度發動侵略戰爭，駐日美軍維護的是美國的利益而非捍衞日本，矢板明夫擺明故意裝傻。何況，近年來在美國的要求下，日本的防衞相關預算已從GDP的1%增至近2%，達到590億美元，預計特朗普一旦上台，會將「保護費」提高到100億美元，將對日本財政造成巨大壓力。

但好歹美日間還有攻守同盟的安保條約，台灣跟美國卻僅僅只有台灣關係法，特朗普在需索無度之際，可從來沒有開口保證過台灣的安全，更沒說過一旦台海有事，美國會派兵援助。汽車是可以買保險，但若出事保險公司不保證一定理賠，你還會想買這個保險嗎？

台灣各項赤字債台高築，早已捉襟見肘，要真遇上自比黑幫來收保護費的特朗普，這樣還能感到安心的人，百分之百對台灣不懷好心！