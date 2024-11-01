坦言集：推翻選舉

美國和歐盟各國應該是在策動顏色革命，以圖推翻剛剛的格魯吉亞國會選舉。選舉結果是執政黨格魯吉亞夢想獲54%選票，4個主要反對黨合共取得38%選票，反對黨得票最多是11%。反對黨聯合，在首都的支持度高於執政黨，但除了一個小區，全國各地都是執政黨獲勝，顯示出執政黨的支持度是廣泛普遍，不像反對黨之集中於首都。

選舉過程據報都沒有大問題，只有少數票站有差錯，在有關投訴後，選委會對多個選區重新點票，故總統祖拉比什維利指摘執政黨選舉作弊應無證據。但正因為她的指摘，國際媒體及美國等西方國家批評選舉不公，可是提不出新的證據。

格魯吉亞總統的權限只是禮節性，不涉統治，亦不應干涉具體政治。但她本是法國人，曾任法國駐格魯吉亞大使，2018年選總統時才放棄法籍，入籍格魯吉亞。她的親西方立場十分突出，近年對執政黨的示威反對，她是主力，也代表了首都眾多從西方回來或改籍歸西方的精英群體，與執政黨代表的首都以外廣大民眾，特別是山區與少數族裔大不同。

事實上，在大選之前，反對黨便組織多次示威暴動，抗議執政黨推行的外國代理人法案，但被政府鎮壓。據波蘭總統杜達透露，一個月前祖拉比什維利告訴他，執政黨多會在格國大選中取勝，只是她期望執政黨未能獲得足夠選票獨自執政，需要組織聯合政府。可是選舉結果未如其願，或許因為參政無望，她和反對黨在西方支持下，便要用暴力推翻選舉結果。

相比大選之前的反外國代理人法案的示威暴動，美國等西方國家反應強烈，公開不承認選舉結果，國際媒體輿論的反對聲勢更盛，似有志在推翻選舉結果和政權之勢，似在進行另一場烏克蘭式的顏色革命。11月初摩爾多瓦會舉行第二輪總統選舉，美西方相信也會用格魯吉亞的顏色革命支援摩爾多瓦的選舉，尋求在俄羅斯南面的前蘇聯地區作反，讓北約和歐盟東擴，圍堵俄羅斯。

以格魯吉亞的戰略地理位置，西方攻擊俄羅斯，控制新絲路的中部通道，斷絕中國、俄羅斯與伊朗三大勢力匯集反抗北約和歐盟東擴，這是必然之地，不取格魯吉亞，將會影響烏克蘭。而若烏國戰敗，格魯吉亞對西方的戰略意義更為重大。格魯吉亞社會及執政黨能否堅持壓制又一次西方的顏色革命？這會牽動歐亞大局。